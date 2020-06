Florida ilmoitti lauantaina, että edellisten 24 tunnin ajalta on varmistettu yhteensä yli 9 500 uutta tartuntaa ja nyt se on seitsemäs Yhdysvaltojen osavaltio, jossa on todettu yli 100 000 koronavirustapausta. Kuva Hialeahin kaupungin sairaalasta Floridassa.

Kuva: CRISTOBAL HERRERA