Helsinki/Washington/Atlanta

Kolme ihmistä löytyi kuolleena Atlantassa sijaitsevasta Gold Massage Spasta. Kuva: ERIK S. LESSER

Yhdysvalloissa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut ampumisissa kolmessa eri terveyshoitolassa. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Viranomaiset ovat pyrkineet selvittämään, liittyvätkö Georgian osavaltion pääkaupungissa Atlantassa sekä sen esikaupunkialueella tapahtuneet ampumiset toisiinsa. Yksi epäilty on otettu kiinni ja Atlantan poliisi arvioi tuoreeltaan, että kaikissa tapauksissa on todennäköisesti kyse samasta epäillystä.

Kolme ihmistä löytyi kuolleena Atlantassa sijaitsevasta Gold Massage Spasta. Tämän lisäksi yksi kuollut löytyi tien toisella puolella sijaitsevasta aromaterapiahoitolasta.

Poliisin mukaan Atlantasta löytyneet neljä uhria olivat naisia ja mahdollisesti aasialaisia. Tutkinta on kuitenkin kesken, eivätkä mahdolliset motiivit tekojen taustalla ole vielä tiedossa.

Epäilty otettiin kiinni vain muutamaa tuntia myöhemmin

Cherokeen piirikunnan sheriffin edustajan Jay Bakerin mukaan Atlantan esikaupunkialueella Acworthissa sijaitsevaan aasialaiseen hierontayritykseen oli tullut hälytys ampumisesta.

Bakerin mukaan ampumapaikalta oli löytynyt yhteensä viisi ihmistä, joilla oli ampumahaavoja. Näistä kaksi julistettiin kuolleeksi jo paikan päällä ja loput kolme toimitettiin sairaalahoitoon. Bakerin mukaan kaksi kolmesta sairaalan viedystä on sittemmin kuollut.

CNN:n mukaan Cherokeen piirikunnan sheriffin virasto on ottanut 21-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä Atlantan esikaupunkialueella tapahtuneeseen ampumiseen liittyen. Aiemmin sheriffin viraston kerrottiin etsineen valvontakamerakuviin tallentunutta epäiltyä.

Mies otettiin kiinni noin kolme ja puoli tuntia ampumisten jälkeen.

Uutiskanava NBC Newsin mukaan Baker kertoi aiemmin toimittajille, ettei sheriffin kanslialla ollut tietoa, voidaanko samaa miestä epäillä myös Atlantassa tapahtuneista ampumisista.

Erittäin todennäköistä, että kyseessä sama epäilty

Atlantan poliisi kertoi kuitenkin uutiskanava CBS Newsin mukaan myöhemmin tiistaina tiedotteessa, että videotallenteiden perusteella epäillyn ajoneuvo oli Atlantassa Piedmont Roadilla tapahtuneiden ampumisten aikoihin rikospaikan lähistöllä.

Näiden tietojen ja viranomaisten läpikäymien videotodisteiden perusteella on erittäin todennäköistä, että Atlantassa tehdyissä ampumisissa on kyse samasta epäillystä, joka on otettu kiinni Cherokeen piirikunnan ampumisesta epäiltynä.

CBS:n mukaan Liitovaltion poliisi FBI avustaa tutkinnan kanssa.

NBC:n mukaan poliisi oli vastannut Atlantassa mahdolliseen ryöstöön liittyvään hälytykseen noin 45 minuuttia Cherokeen piirikunnan alueella tapahtuneen ampumisen jälkeen.

Atlantan ampumiset tapahtuivat kaupungin koillisosassa, ja vajaat 50 kilometriä aiemmasta ampumispaikasta.

Hälytys kolmanteen hoitolaan tuli poliisien ollessa vastaamassa aiempaan hälytykseen tien toisella puolen.

New Yorkin poliisilta lisäjoukkoja aasialaisyhteisöihin

Vaikka tiistaisten ampumisten mahdolliset motiivit ovat vielä epäselvät on New Yorkin poliisilaitos kertonut CBS:n mukaan lähettäneensä lisäjoukkoja aasialaisyhteisöihin ympäri New Yorkin kaupunkia. Syynä varotoimeen ovat Georgian ampumiset.

New Yorkin poliisi toi paikallista aikaa tiistai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa esille myös aasialaisiin kohdistuneiden rasististen hyökkäysten korkean määrän edellisvuoden ajalta. Tiedotteessa kuitenkin huomautettiin, että Georgian tekojen takana olevat motiivit ovat vielä epäselvät.

– Tämä viimeisin hyökkäys vain pahentaa pelkoa ja tuskaa, jota aasialaisamerikkalainen yhteisö edelleen kokee, poliisilaitos lisäsi tiedotteessaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin tuomitsi viime viikolla presidenttikautensa ensimmäisessä prime time -puheessa aasialaisamerikkalaisiin kohdistuvat rasistiset hyökkäykset, joita hän kuvaili viharikoksiksi ja "epäamerikkalaisiksi". Presidentti vaati loppua rikollisille hyökkäyksille, joita on nähty aina koronapandemian alusta alkaen.

Bidenin mukaan aasialaisamerikkalaisia vastaan on hyökätty, heitä on häiritty ja syytelty pandemian vuoksi. Koronavirus havaittiin ensimmäistä kertaa Kiinassa toissavuoden joulukuussa.

Aktivistien mukaan laajempaa aasialaisvastaista syrjintää ovat lietsoneet ex-presidentti Donald Trumpin puheet "Kiina-viruksesta". Trump käytti varsinkin viime vuonna pitämissään puheissa toistamiseen rasistiseksi miellettyä termiä kuvaillessaan koronavirusta.