Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon on viimeistelemässä suunnitelmaa lähettää Patriot-ilmatorjuntaohjuspattereita Ukrainaan, kertovat yhdysvaltalaismediat CNN ja The New York Times.

Presidentti Joe Bidenin hallinto voi jo tällä viikolla ilmoittaa asiasta, Yhdysvaltojen viranomaiset kertovat tiedotusvälineille. Suunnitelma tehtiin Venäjän alettua iskeä ohjuksilla Ukrainan tärkeisiin infrastruktuurikohteisiin.

Ukrainan ilmatorjunta on ollut avainroolissa Venäjän hyökkäyksen aikana. Venäjän siirryttyä epäonnisten maataisteluiden jälkeen tulittamaan Ukrainan energiainfrastruktuuria ohjuksin ja itsemurhalennokein on Ukraina painostanut Yhdysvaltoja ja muita maita lahjoittamaan sille Patriot-järjestelmän käyttöön.

MIM-104 Patriot -ilmatorjuntaohjuslavetteja näytillä Puolan Torunissa viime lokakuussa. Yhdysvallat valmistelee ohjusjärjestelmän lähettämistä Ukrainan käyttöön. Kuva: Tytus Zmijewski

Patriot taistelukäytössä ensimmäisen kerran 1991

Patriot on ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka on otettu käyttöön vuonna 1982. Yhdysvallat kuvailee sitä edistyneimmäksi pitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmäkseen.

Se koostuu useista eri osista, kuten tutkasta, valvonta-asemasta, sähköasemasta sekä varsinaiset ohjukset sisältävistä laukaisulaveteista.

Taistelussa patteria pystyy operoimaan kolme ihmistä. Ensimmäisen kerran Patriot-järjestelmä oli taistelukäytössä vuonna 1991 operaatio Aavikkomyrskyssä, kun kansainvälinen liittouma ajoi Kuwaitin vallanneen Irakin joukot pois maasta.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla Ukrainan ilmatorjunta koostui pääasiassa Neuvostoliiton aikaisista lentokoneista sekä ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä, joilla Ukraina onnistui estämään Venäjän ilmaherruuden.

Sittemmin Ukraina on saanut käyttöönsä lisää torjuntakalustoa. Yhdysvallat tarjosi NASAMS- ja Saksa IRIS-T-järjestelmän.

Lisäksi Ukrainalle on lahjoitettu käyttöön lisää venäläisvalmisteisia ja Ukrainan ennestään käyttämiä S-300-ohjuksia sekä länsimainen HAWK-järjestelmä.

Jo sodan alkuvaiheesta asti maahan on toimitettu myös tuhansittain olalta ammuttavia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia.