Yhdysvallat demokratiatestissä – länsimaisessa demokratiassa olisi täysin ennenkuulumatonta, jos hävinnyt ehdokas ei tunnustaisi vaalien tulosta

Yhdysvalloissa valmistaudutaan presidentinvaalien tuloksen yhteydessä levottomuuksiin ja väkivaltaisiin yhteenottoihin. Washingtonissa on vuorattu kauppojen ikkunoihin suojalevyjä mahdollisten mellakoiden ja ryöstelyn varalta. Kuva: MARIO CRUZ/epa

Yhdysvaltain presidentinvaalien kaoottinen loppusuora lähestyy. Presidentinvaalien asetelma on poikkeuksellisen jännittynyt ja kärjistynyt. Viime hetken kiivasta kampanjaa on käyty nimenomaan avainosavaltioissa. Luvassa on ennennäkemätön spektaakkeli.

Hämmennystä herättää se, että istuvan presidentin, republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin on epäilty julistautuvan voittajaksi jo vaali-iltana, jos alustavat tulokset näyttäisivät siltä. Trump taistelee kiivaasti toisen kautensa puolesta, mutta voittajaksi julistautuminen ennen lopullista ääntenlaskennan tulosta olisi täysin poikkeuksellista ja kova läimäys demokratialle.