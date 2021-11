Oulun kaupunki aloittaa neuvottelut Väyläviraston ja VR-yhtymän kanssa Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin saamiseksi takaisin kaupungin hallintaan. Kaupunki sopi vuonna 2002, että VR ja Väylävirasto käyttävät terminaalia yhdistettyihin kuljetuksiin enintään vuoteen 2045 saakka, mutta toiminta loppui jo 2013.

Siitä lähtien alue on ollut käyttämättömänä. Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että neuvottelut alueesta aloitetaan, jotta alueen käytölle saataisiin vauhtia.

– Koska Ouluun on vireillä kaikenlaisia ratahankkeita, kuten Oritkarin kolmioraide ja kaksoisraidettakin suunnitellaan, kaupungilla on voimakas tahtotila saada aktiiviseksi se alue. Mitään konkreettisia suunnitelmia ei tässä vaiheessa vielä ole, sanoo kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.

Hän uskoo, että maanantain päätös vauhdittaa terminaalin aktivoitumista käyttöön, eikä enää kulune vuosikausia, että se seisoo tyhjän panttina. Nykytilanne on seisova, mutta kaupunki voi saada asioita etenemään, kun se on omassa omistuksessa.

– Alue on aikanaan ollut yhteishankinta pitkällä sopimuksella, ja se vaatii isot neuvottelut, Siikaluoma arvioi.

Terminaali on aika iso, sillä ratapiha on lähes kilometrin mittainen. Se käsittää lastauslaitureita ja junanraiteita, jotka on tarkoitus säilyttää nykyisellään tulevaa käyttöä varten. Terminaalin päädyssä menee Poikkimaantie ja pohjoispuolella on kaupungin lumenkaatopaikka.

Kaavaa ei ole tarkoitus muuttaa, eli mitään erilaista toimintaa tai käyttöä terminaaliin ei voi tulla. Terminaalin käyttö on ollut sitä, että rekkojen perävaunuja on lastattu siellä juniin. Tällä hetkellä esimerkiksi Turussa vastaavanlainen terminaali on käytössä mutta Helsingissä ei.

Siikaluoma laskee toivon sille, että raideliikenne on avattu Suomessa kilpailulle. Yksityiset markkinoille tulevat junayhtiöt voivat hyvinkin olla kiinnostuneita yhdistetyistä kuljetuksista Oulussa.

Oritkarin kolmioraiteen on määrä valmistua vuonna 2023, mikä parantaa yhdistettyjen kuljetusten

terminaalin käyttömahdollisuuksia. Alueen elinkeinoelämä näkee rautatiekuljetukset entistä tärkeämpänä kuljetusmuotona kaksoisraiteen mahdollisen toteutumisen ansiosta.