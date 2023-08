Professori Peter Lund vihjailee Lännen Median lehdissä 27.8.2023 julkaistussa haastattelussa, että sähköntuottajat pystyvät vaikuttamaan sähkönhintaan huoltoseisokeilla ja tehonrajoituksilla.

Aivan ensimmäiseksi on syytä todeta, että tällainen toiminta on laitonta ja markkinasääntöjen noudattamista valvotaan pohjoismaisilla markkinoilla tehokkaasti. Syyt viimeaikaisiin korkeisiin sähkönhintoihin ovat moninaisia ja luonteeltaan tilapäisiä. Osaltaan niihin on vaikuttanut Loviisan ydinvoimalaitoksen suunniteltu vuosihuolto ja vikaantuminen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa.

Ydinvoima on luonteeltaan vakaata perusvoimaa ja tuottajan tavoitteena on, että laitokset ovat käytettävissä ja tuottavat sähköä tasaisesti ja häiriöttä mahdollisimman suuren osan vuodesta. Laitoksia on kuitenkin huollettava säännöllisesti ja nämä vuosihuollot ovat erittäin mittavia projekteja. Suunnittelu aloitetaan jo noin kolme-neljä vuotta ennakkoon, jolloin huollon ajankohta myös ilmoitetaan sähkömarkkinoille.

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoihin osallistuu joka vuosi satoja yhteistyökumppaniyritysten työntekijöitä. Tänä vuonna Loviisan Hästholmenilla työskentelee 550 Fortumin työntekijän lisäksi 650 urakoitsijayritysten työntekijää eri puolilta Eurooppaa. Työvoimavaraukset on tehtävä kuukausia aikaisemmin, eikä huollon siirtäminen ole mahdollista.

Tänä kesänä Suomessa nähty sähkönhintojen heilunnan perimmäinen syy on sähköntuotannon rakenteellinen muutos. Tuulivoiman osuus on kasvanut merkittävästi ja samaan aikaan vakaasti tuottavaa kapasiteettia on poistunut markkinoilta. Heiluntaa tulemme siis näkemään jatkossakin. Suomen ydinvoimalaitosten vuosihuollot ajoitetaan siten, että huoltoseisokkien aiheuttama tuotantokatkosten vaikutus olisi sähköjärjestelmälle mahdollisimman harmiton. Siksi ydinvoimalaitokset huolletaan eri aikaan talvikauden ulkopuolella, jolloin sähkön kysyntä on matalampi.

Sitä, kuinka paljon tuulivoimaa vuosihuollon aikana on käytettävissä ei kukaan kuitenkaan voi ennakoida. Peräänkuuluttaisinkin yhteiskunnallista keskustelua siitä miten jatkossa varmistamme, että myös vakaata ja joustavaa tuotantokapasiteettia on riittävästi tarjolla sään tahdissa vaihtelevan uusiutuvan tuotannon lisäksi.