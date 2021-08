Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Afganistanin turvallisuustilanteen heikkeneminen on ollut länsimaisten joukkojen alueelta poistumisen jälkeen nopeampaa kuin etukäteen osattiin arvioida. Arkistokuva. Kuva: Anssi Jokiranta

World Street Journal uutisoi, että ainakin kolme ihmistä on ammuttu Afganistanissa Kabulin lentokentällä.

Asiasta kertovat silminnäkijät. Kentällä olevat Yhdysvaltojen joukot eivät ole vahvistaneet toistaiseksi tapahtunutta.

Kabulin lentokentällä on tuhansia ihmisiä, jotka toivovat pääsyä pois maasta nyt, kun Taleban on ottanut vallan Afganistanissa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Afganistanissa olevien suomalaisten ja suomalaisille työskennelleiden afganistanilaisten turvallisuus on Suomelle tällä hetkellä "lähihetkien ja lähipäivien ykkösasia".

– Tämän eteen valtioneuvosto tekee parhaillaan töitä, Kaikkonen sanoi puheessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

Kaikkosen mukaan Afganistanin turvallisuustilanteen heikkeneminen on ollut länsimaisten joukkojen alueelta poistumisen jälkeen nopeampaa kuin etukäteen osattiin arvioida.

– Valitettavasti tilanne Afganistanissa on luisunut nopeasti epäedulliseen suuntaan, ja käytännössä koko maa on jo talebanien hallussa. Kabulin keskushallinnon neuvotteluasemat ovat heikot ja on vain päivien tai tuntien kysymys, koska valta on kaikilta osin vaihtunut, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen toivoo, että lopullinen vallanvaihto Afganistanissa on rauhanomainen ja turvallinen myös Kabulissa olevalle kansainväliselle yhteisölle.

Selvitys Afganistanin opetuksista

Kaikkonen on antanut puolustusministeriölle tehtäväksi toteuttaa selvityksen niistä opetuksista, joita Suomen lähes 20 vuoden kriisinhallintaosallistuminen Afganistanissa on antanut. Kaikkosen mukaan selvitystyö tehdään osittain yhteistyössä ulkoasiainhallinnon kanssa.

– Kriisinhallintaoperaatiot Afganistanissa vuosien 2001 ja 2021 välisenä aikana tarjoavat runsaan ja ajankohtaisen empiirisen aineiston siitä, mitä sotilaallisella kriisinhallinnalla voidaan saavuttaa ja myös siitä, mitä ei ole mielekästä tavoitella, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan tulevaisuudessa Suomella on oltava selvä käsitys kriisinhallintaoperaatioiden tavoitteista ja mahdollisuuksista saavuttaa ne, kun suomalaisia sotilaita lähetetään operaatioihin valtionrajojemme ulkopuolelle.

– Tehdessämme arviointia mahdollisesta osallistumisesta tulee tarkasti pohtia, parantaako vai heikentääkö ulkopuolinen sotilasoperaatio kriisialueen turvallisuustilannetta, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan poliittisten tavoitteiden saavuttaminen sotilaallisin keinoin ei ole helppoa. Tästä on hänen mukaansa tuoretta näyttöä Afganistanin ohella myös esimerkiksi Irakista, Libyasta, Syyriasta ja Jemenistä.

– Sotilaallisella toiminnalla syntyy aina ennalta arvaamattomia sivuvaikutuksia. Lopputulos on valitettavasti liian usein heikompi kuin osallistumispäätöstä tehdessä kuviteltiin, Kaikkonen sanoi.

– Tästä kaikesta huolimatta pidän perusteltuna, että Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan jatkossakin. Voimme kantaa kortemme kekoon kansainvälisen vakauden lisäämiseksi. Siitä hieman myös itse hyödymme sekä välillisesti että välittömästi, Kaikkonen summasi.

Lue myös: Suomi ja kym­me­net muut maat ve­toa­vat Ta­le­ba­nia pääs­tä­mään Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­ke­ne­vat pois maasta

Lisätty tieto kolmesta ammutusta kello 10.50.