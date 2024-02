Helsinki

Hämeenlinnan hallinto-oikeus linjaa tuoreessa ratkaisussaan, että ruokalähettiyhtiö Woltin alustalla toimivat lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä eivätkä työntekijöitä.

Wolt kertoi päätöksestä keskiviikkona tiedotteessaan.

Sen mukaan hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että Wolt ei tosiasiassa käytä lähetteihinsä työnjohto- ja valvontaoikeutta. Lisäksi Woltin liiketoimintamalli takaa läheteille laajan vapauden.

Hallinto-oikeuden päätös vahvistaa Woltin oman näkemyksen siitä, missä suhteessa lähetit ovat yhtiöön.

Yhtiön Suomen-maajohtaja Joel Järvinen sanoo Woltin olevan tyytyväinen päätökseen.

– Ennen kaikkea päätös on merkityksellinen siksi, että enemmistö läheteistä haluaa itse olla yrittäjiä tämän tuoman vapauden takia, Järvinen sanoo tiedotteessa.

– Woltin tarjoama työ on erilaista kuin perinteinen työsuhteinen työ, ja olemme iloisia siitä, että hallinto-oikeus tunnisti nämä erot päätöstä tehdessään.

Hallinto-oikeuden päätöksestä uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Hallinto-oikeus otti ruokalähettien asemaan kantaa, koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoi vuonna 2021, että lähetteihin tulisi soveltaa työaikalakia.

Woltin lähetti kuvattiin työssään Oulussa. Arkistokuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

PAM haluaa lähetit sopimusjärjestelmän piiriin

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Wolt aloittivat viime vuoden lopussa neuvottelut ruokalähettien työn tekemisen pelisäännöistä.

PAMin tavoitteena on saada lähetit suomalaisen kollektiivisen sopimusjärjestelmän piiriin. Wolt taas tavoittelee sopimuksella selkeitä sääntöjä itsensätyöllistäjien työskentelyyn.

Ruokalähetit perustivat viime maaliskuussa PAM Couriers Finland -nimisen yhdistyksen, jonka PAM hyväksyi ammattiosastokseen. Sen tarkoitus on parantaa eri alustayritysten lähettien asemaa.

PAMin ja Woltin neuvottelujen odotetaan jatkuvan kevääseen saakka.

Woltin Järvisen mukaan hallinto-oikeuden tuore päätös tuo niin alustojen kuin lähettien kaipaamaa selkeyttä tilanteeseen.

– Meille on tärkeää, että läheteillä on hyvät turvaverkot ja vapaus valita missä, milloin sekä miten he tekevät työnsä, hän sanoo tiedotteessa.

– Työ lähettikumppanimallin vastuullisen kehittämisen eteen jatkuu kuten ennenkin.