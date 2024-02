Helsinki

Uuden musiikin kilpailun voittanut Windows95man edustaa Suomea Euroviisuissa, vahvistaa Yle.

Artisti kertoi UMK-voiton jälkeen Helsingin Sanomille olevansa epävarma viisuihin osallistumisesta, minkä jälkeen Yle on keskustellut asiasta artistin kanssa.

Harkinnan taustalla oli Israelin osallistuminen Euroviisuihin. Israelin viisuosallistuminen on herättänyt vastustusta maan Gazan kaistalle kohdistaman laajan hyökkäyksen vuoksi.

– Mielestämme ainoa oikea ratkaisu EBU:lta olisi sulkea Israel pois kilpailusta. Emme kuitenkaan koe, että voisimme vaikuttaa tähän jäämällä pois, kommentoivat Windows95man eli Teemu Keisteri ja edustuskappale No Rulesin laulaja Henri Piispanen tiedotteessa.

He kertovat tiedotteessa aloittaneensa keskustelut yhteisistä vaikutusmahdollisuuksista muiden maiden edustajien kanssa ja käyttävänsä omaa asemaansa kohdistaakseen painetta EBUun.

Windows95mania on esimerkiksi artistin Instagram-sivulla pyydetty boikotoimaan viisuja, jos Israel osallistuu.

– Päätös oli vaikea, mutta nyt se on tehty, Keisteri ja Piispanen sanovat tiedotteessa.

"Yle kunnioittaa EBU:n arviointikykyä"

Euroviisujen järjestelyistä vastaava Euroopan yleisradiounioni EBU on linjannut, että Israel saa osallistua tuleviin viisuihin, koska maan yleisradioyhtiö täyttää osallistumiskriteerit ja kilpailu halutaan pitää epäpoliittisena. EBU on perustellut päätöstään myös sillä, että kilpailu on yleisradioyhtiöiden eikä hallitusten välinen.

– Yle on päättänyt kunnioittaa Euroopan yleisradioliitto EBU:n arviointikykyä kisaan osallistuvista tv-yhtiöistä. Ymmärrämme, että asiaan liittyy erilaisia perusteltuja näkökulmia, sanoo Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja ja vastaava toimittaja Ville Vilén tiedotteessa.

Vilénin mukaan Yle on saattanut EBU:lle tiedoksi Suomessa käydyn keskustelun sekä Suomen edustajan näkemyksen tilanteesta.

– Toivomme, että tilanne Lähi-idässä rauhoittuisi mahdollisimman pian, Vilén sanoo tiedotteessa.

Yle ja Windows95man kertovat jatkavansa valmistautumista viisuihin, jotka järjestetään 7.–11. toukokuuta Ruotsin Malmössä.

Suomi tavoittelee pääsyä viisufinaaliin ensimmäisestä semifinaalista tiistaina 7. toukokuuta. Israel puolestaan kilpailee toisessa semifinaalissa.

Varasuunnitelmaan ei tarvinnut turvautua

Ylen Uuden musiikin kilpailun voitto tuli Windows95manille yllätyksenä. Vielä UMK-viikonloppuna Keisteri sanoi hänen ja Piispasen päättäneen osallistua Euroviisuihin, vaikka he toivoisivat, ettei Israel olisi mukana viisuissa. Pari päivää myöhemmin Helsingin Sanomien haastattelussa hän kuitenkin kertoi, että asia on vielä mietinnässä.

Jos Windows95man ei olisi lähtenyt Euroviisuihin, keskustelu viisuedustajuudesta olisi aloitettu toiseksi tulleen Sara Siipolan kanssa, kertoi UMK:n tuottaja Anssi Autio viime viikolla MTV Uutisille ja HS:lle.





