Koronapandemia on saanut Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin välit kiristymään. Kuva: ROMAN PILIPEY





Maanantaina alkaneen kaksipäiväisen Maailman terveyskokouksen (WHA) odotetaan keskittyvän laajalti koronaviruspandemiaan.

Maailman terveyskokous järjestetään vuosittain toukokuussa Sveitsin Genevessä. Nyt jäsenet tapaavat toisensa virtuaalisesti koronatilanteen takia.

WHA on Maailman terveysjärjestö WHO:n päätäntäelin. Tämänviikkoiseen kokoukseen osallistuvat kaikki 194 jäsenmaata.

Kokousta pidetään jopa järjestön historian tärkeimpänä.

Alkuviikon kokouksessa odotetaan nousevan esille Euroopan unionin esittämän päätöslauselmaehdotuksen, jossa vaaditaan riippumatonta tutkimusta siitä, miten WHO pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin johdolla reagoi koronakriisiin. Ghebreyesus lupasi, että järjestön toiminta arvioidaan niin pian kuin on mahdollista.

– Meillä kaikilla on opittavaa pandemiasta. Jokaisen maan ja järjestön on tarkasteltava toimiaan ja opittava kokemuksistaan. WHO on sitoutunut läpinäkyvyyteen, vastuullisuuteen ja jatkuviin parannuksiin, Ghebreyesus kertoi Reutersin mukaan.

Lisäksi useat maat tukevat riippumatonta selvitystä koronaviruksen alkuperästä ja leviämisestä. Vaatimus sisältyy EU:n ja Australian ajamaan päätöslauselmaehdotukseen.

Ehdotus tarvitsee taakseen kaksi kolmasosaa jäsenmaista, ja ennen kokousta 116 maata 194:stä oli ilmoittanut tukevansa sitä.

Kiina on vastustanut kansainvälistä selvitystä pandemian synnystä.

Presidentti Xi Jinping kuitenkin sanoi maanantaina, että Kiina tukee WHO:n johtamaa kattavaa selvitystä siitä, miten epidemiaan reagoitiin maailmanlaajuisesti. Hänen mukaansa selvityksen aika on sitten, kun pandemia on hallinnassa.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kiista syvenee

Tapaamista varjostavat Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen poliittinen kiista. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa siitä, että virus pääsi leviämään kansainvälisesti.

Kiinan presidentin Xi Jinping puhui maanantain kokouksessa videon välityksellä. Hän puolusti syytösten kohteeksi joutunutta maataan ja lupasi myös lisää rahoitusta WHO:lle. Vasta viime kuussa presidentti Trump ilmoitti, että Yhdysvallat lopettaa järjestön rahoituksen.

Koronavirustartunta on vahvistettu yli 4,8 miljoonalla ihmisellä ympäri maailmaa, ja yli 316 000 on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Koronavirus lähti leviämään Wuhanin maakunnasta Kiinasta joulukuussa.

Kiinaa on laajalti kritisoitu siitä, että se esti koronavirusta koskevan tiedon leviämisen sen jälkeen, kun virus havaittiin Wuhanissa joulukuussa. Viime kuussa julkaistu EU-raportti syytti Kiinaa myös koronavirusta koskevan väärän tiedon levittämisestä.

Australian mukaan selvitys pandemian synnystä on tarpeen, jotta sama ei pääse tapahtumaan uudelleen. Tarkoituksena ei maan mukaan ole etsiä syyllistä.

Kiinan Australian-suurlähettiläs Cheng Jingye sanoi huhtikuussa, että kiinalaiset kuluttajat voivat alkaa boikotoida australialaisia tuotteita, mikäli Australia aloittaa selvityksen viruksen alkuperästä.

– On luonnollista, että näin merkittävän tapahtuman jälkeen haluamme tarkastella, mitä meidän kaikkien pitäisi oppia kokemuksesta, sanoi Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Arders Reutersin mukaan.

Taiwan neuvottelujen ulkopuolella

Taiwan ei ole mukana maanantaina alkavassa tapaamisessa. Maan ulkoministeri syyttää Kiinaa siitä, ettei Taiwan ole päässyt mukaan virtuaaliseen neuvottelupöytään.

Kiina vastustaa Taiwanin osallistumista Maailman terveyskokoukseen. Taiwan on ilmaissut olevansa syvästi pahoillaan ja tyytymätön siihen, että WHO on "taipunut Kiinan painotuksen alla".

Taiwan on kertonut haluavansa jakaa muulle maailmalle onnistuneen kokemuksensa koronaviruksen torjumisesta. Taiwanissa on vahvistettu vain 449 koronavirustapausta ja seitsemän kuolemaa.