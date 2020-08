Wetteri aloittaa Opel-jälleenmyynti- ja huoltotoiminnot elokuussa Oulussa, Rovaniemellä, Kemissä sekä Kajaanissa. Opel-huoltopalvelut avataan samaan aikaan myös Ylivieskassa ja Kuusamossa.

Opelia maahantuovan LänsiAuto-konsernin johtaja Tommi Köninki odottaa uudelta yhteistyöltä paljon.

– Opel-verkosto Suomessa on uudistunut ja täydentynyt useilla uusilla liikkeillä viimeksi kuluneen vuoden aikana, Köninki kertoo.

– Opel on meitä kiinnostava merkki, jolla on erittäin laaja ja kilpailukyinen mallisto sekä henkilö- että hyötyajoneuvopuolella. Useasta mallista on saatavana lähitulevaisuudessa myös sähköauto, mikä kertoo merkin panostuksesta tulevaisuuteen, sanoo Wetteri Oy:n toimitusjohtaja Aarne Simula.