Mannerheimin puistossa järjestetään 2. syyskuuta kello 13-17 Welcome to Oulu -tapahtuma.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tapahtuma on tarkoitettu niin uusille oululaisille kuin jo pitempäänkin Oulussa asuneille, jotka toivovat saavansa lisää tietoa englanniksi tai suomeksi. Tietoa saa myös muilla kielillä.

Tapahtuma kokoaa samaan paikkaan kattauksen Oulun erilaisia palveluja. Monikulttuurikeskus Villa Victorin koordinoimassa tapahtumassa on mukana yli 20 yhteistyötahoa.

Tietoa on tarjolla muun muassa erilaisista vapaa-ajan- ja opiskelumahdollisuuksista ja vaikkapa yrityksen perustamisesta. Mukana ovat muun muassa Oulu10-palvelut, viranomaispalveluja sekä useita vapaa-ajantoimijoita. Tapahtumassa voi testata erilaisia soittimia, osallistua kaupunkisuunnistukseen tai ilmaisille opastetuille kävelykierroksille. Suomenkielinen kävelykierros alkaa Mannerheimin puistosta klo 15 ja englanninkielinen klo 16.30. Myös kirjastoauto Onneli vierailee puistossa.

Lavallakin tapahtuu: sirkusakrobaatit Kat & Jared esiintyvät kaksi kertaa iltapäivän aikana, International School of Music musisoi ja lisäksi tarjolla on zumbaa. Lapsille on erillistä ohjelmaa.