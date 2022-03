Training Day

Antoine Fuquan ohjaamassa toimintajännärissä Denzel Washington pääsi viemään intensiivisen näyttelijäntyylinsä tappiin saakka. Huumepoliisi Alonzo Harris on maaninen tyyppi, jonka kanssa ei tekisi mieli olla tekemisissä edes ruokakaupan jonossa. Keljulta tosin näyttää maailmakin. Los Angelesin pahamaineisissa kortteleissa taistelu huumeita ja suurkaupungin pahuutta vastaan on jo hävitty. Ainakin Harrisin kyyniseen silmään kaikki on samaa saastaa, joten ohjesäännön hän on heittänyt katuojaan jo ajat sitten. Ethan Hawke on tulokas Jake Hoyt, joka joutuu Harrisin seurassa elämänsä höykytykseen. Training Day heittää jengit, diilerit ja katujen väkivallan melkein katsojan nenälle.

Pahan kytän tarjoama kiertoajelu on tehokas, mutta pinnallisempi kuin vaikkapa Shield-sarjassa. (USA 2001)