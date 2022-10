Iranin hengellinen johtaja Ayatollah Ali Khamenei puhumassa Iranin mielenosoituksia koskevassa tilaisuudessa. Iran on kertonut, ettei se myy aseita Ukrainan sotaan, mutta merkit viittaavat muuhun. Kuva: SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT

Iran toimittaa Venäjälle yhä järeämpiä aseita Ukrainan sotaa varten, kertovat Yhdysvaltain ja liittolaismaiden tiedustelulähteet Washington Postin mukaan. Hyökkäyslennokkien ohella Iran on lähettämässä Venäjälle myös ballistisia ohjuksia.

Iranilaisaseet saattavat helpottaa Venäjän asevoimien tukalaa tilannetta Ukrainassa, jossa Venäjällä alkaa olla Yhdysvaltain arvion mukaan pulaa täsmäaseista, joita se on käyttänyt sodan aikana kestämättömällä tahdilla.

Iran on toistuvasti kiistänyt tiukasti toimittaneensa tai aikovansa toimittaa aseita käytettäväksi Ukrainan sodassa, ja myös sen liittolainen Venäjä on kiistänyt väitteet. Viime viikkoina on kuitenkin saatu paljon todisteita iranilaisten hyökkäyslennokkien käytöstä ukrainalaisia kohteita vastaan. Niillä on tuhottu ukrainalaisia tankkeja ja isketty myös siviilikohteisiin. Venäjä näyttää maalanneen lennokit uudestaan ja antaneen niille venäläiset nimet.

Nyt samat tiedustelulähteet, jotka elokuussa osasivat kertoa lennokkitoimituksista Venäjälle, kertovat Iranin valmistelevan Fateh-110- ja Zolfaghar-ohjusten toimittamista Venäjälle. Ne ovat iranilaisvalmisteisia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, joista Fateh-110:n kantama on noin 300 ja Zolfagharin noin 700 kilometriä.

Asiantuntijoiden mukaan näiden ohjusten saaminen voi lisätä Venäjän vaihtoehtoja ja taisteluvoimaa tilanteessa, jossa Ukraina on valtaamassa takaisin Venäjän miehittämiä alueita maan etelä- ja itäosassa.

Venäjällä oli ennen sotaa mittavat varastot täsmäohjuksia ja raketteja, mutta se on kuluttanut niistä merkittävän osan yli seitsemän kuukautta kestäneen sodan aikana.

Venäjän turvautuminen Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisten valtioiden aseapuun kertookin siitä, ettei sen oma aseteollisuus kykene täysin korvaamaan sodassa koettuja menetyksiä. Tässä on iso osa länsimaiden pakotteilla, joiden takia Venäjän aseteollisuus ei saa kaikkea tarvitsemaansa teknologiaa.