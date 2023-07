Vuorotteluvapaalla on haluttu sen alkuperäisen idean mukaisesti edistää jo pidempään työelämässä olleiden työssä jaksamista. Vapaalle jääneen tilalle on palkattu työtön työnhakija, joten järjestelmällä on ollut myös työllistävä vaikutus.

Kuva: Pekka Ala-aho/Arkisto