Miten Linnanmaan käy, jos yliopisto muuttaa Raksilaan Kuva: Janne Körkkö

Vuokrataso on viime aikoina kasvanut odotetusti nopeimmin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraoven kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan vuokrat ovat kasvaneet Oulussa viime vuosina tasaisesti.

Tiedotteessaan Suomen Vuokranantajat arvioivat, että vuokrataso on Oulussa edelleen huokea verrattuna muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin.

Vuokrataso on kasvanut Oulussa vuodessa 1,5 prosentilla. Suhteellisesti vuosimuutos on ollut suurin kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa (+1,9 prosenttia).

Viiden vuoden tarkastelussa vuokrataso on kasvanut 6,6 prosentilla. Nopeimmin ovat kasvaneet yksiöiden vuokrat (+8,5 prosenttia).

Keskineliövuokra on Oulussa 13,2 euroa, joka on yli 100 000 asukkaan kaupunkien joukossa Suomen alhaisin.

– Oulussa tarjonta on kasvanut kysynnän mukana. Rakentaminen ja tarjonnan kasvu ovat pitäneet kokonaisvuokrat Oulussa matalina verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Oulu koki Nokian matkapuhelinliiketoiminnan alamäen myötä rajun rakennemuutoksen 2010-luvun alkupuolella, mutta selvisi siitä nopeasti. Nykyään tietotekniikka-alan työpaikkoja on jo enemmän kuin ennen rakennemuutosta. Positiivinen työpaikkakehitys on pitänyt asuntojen kysynnän vahvana, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen sanoo tiedotteessa.

Rokkasen mukaan Oulun tulevaisuuden kaupunkikehitykseen suurin vaikutus on sillä, siirtyykö Ylipiston kampus Raksilaan vai ei.

– Muutos lisäisi keskustan elinvoimaa, mutta heikentäisi nykykampuksen ympäristöä Linnanmaalla. Mullistus olisi kaupungin sisällä todella suuri, ja jo pelkkä alkuvaiheen suunnittelun käynnistyminen on vaikuttanut rakentamiseen kaupungissa. Toivottavasti kaupungin maankäytön linja saadaan nopeasti. Nykyinen epävarmuus haittaa asuntokauppaa ja rakentamista sekä keskustassa että Linnanmaalla, Rokkanen pohtii.

Oulun yliopiston hallitus päätti huhtikuussa, että yliopisto ryhtyy valmistelemaan kampuksen siirtoa Linnanmaalta Raksilaan.

Siirtoaikeet ovat odotetusti jakaneet mielipiteitä ja poikineet muun muassa Pro Linnanmaa -aloitteen, johon on tähän mennessä tullut jo noin 3 500 kampuksen siirtoa vastustavaa allekirjoitusta.

Muun muassa entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Kalevan haastattelussa, että hän on allekirjoittanut aloitteen.

– En näe siirtoa kokonaisuutena ollenkaan järkevänä. Vaikea on löytää plussia siitä, että osa toiminnoista, saatikka koko yliopisto, siirtyisi Raksilaan, Sipilä kommentoi.

Lue koko Sipilän haastattelu täältä.