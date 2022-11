Stan ja Ollie

Monikaan koomikko ei ole tunnettu muhevana seuraihmisenä. Hauskan teko on pitemmän päälle kuluttavaa hommaa. Väkisinkin sillä on yhteys myös elämän kirjon toiseen päähän: alakuloon ja suruun. David Gordon Green oli sisäistänyt sen, kun kävi ohjaamaan elokuvaa Stan Laurelin ja Oliver Hardyn uran loppupuolelta. Ohukainen ja Paksukainen palaavat vuonna 1953 Englantiin jäähyväiskiertueelle teattereihin. Takana ovat maailmanmenestyksen ja toisen maailmansodan vuodet.

Kotimaa on muuttunut, ja niin ovat miehetkin. Laurelilla on yhä luomisen virtaa, mutta Hardy kaipaa lähinnä huvituksia. Jos toveruutta on joskus ollut, se on kulunut ajan saatossa lähinnä liikekumppanuudeksi. Steve Coogan ja John C. Reilly onnistuvat showjaksoissa väläyttämään koomikkoparin alkuperäistä taikaa. Siksi he ovat uskottavia arjessakin. (Britannia 2018)