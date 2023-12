Veikkauksen raaputusarpoja voi jatkossa ostaa vain tunnistautumalla. Myös lunastaminen tapahtuu tunnistautumisen kautta. Kuvituskuva. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Vuoden vaihtuessa tapahtuu merkittävä muutos Veikkauksen pelitarjonnassa, kun sen viimeinenkin peli siirtyy tunnistautumisen taakse. Raaputusarvat on viimeinen tuoteryhmä, jota voi ostaa tunnistautumatta vielä tämän vuoden loppuun.

– Niissä arvoissa, jotka on ostettu tämän vuoden puolella, on voimassa nykykäytäntö. Arvan voi antaa lahjaksi ja toinen ihminen on voinut sen lunastaa, Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi kertoo.

Ensi vuonna arvan ostajan on tunnistauduttava, ja voiton lunastaminen sekä lisäarvontaan osallistuminen edellyttävät saman ihmisen tunnistautumista, joka on ostanut arvan.

Venojärvi sanoo, ettei Veikkauksella ole arviota kokonaisuudesta, miten tunnistautuminen vaikuttaa arpojen myyntiin.

– Kyseessä on iso muutos arpapelaajille, mutta tunnistautuminen on pelaajille tuttu jo kuponkipelien puolelta.

Kuponkipelien tunnistautuminen tuli voimaan tämän vuoden toukokuussa. Yhtiössä ei osata toistaiseksi arvioida, vaikuttaako tunnistautumisen edellyttäminen arpojen myyntiin.

– Tunnistautuminen on kuitenkin jo tuttu, joten mitään kovin merkittävää muutosta arpojen ostamiseen tuskin tapahtuu. Vuoden päästä olemme varmasti viisaampia.

Yli miljoona suomalaista ostaa arpoja

Venojärvi kertoo, että yhtiöllä on jonkin verran tutkimustietoa siitä, ketkä ostavat arpoja ja mihin käyttöön. Tarkempia lukuja myynnistä hän ei paljasta liikesalaisuuteen vedoten.

– Arvat ovat suosittu tuote, ja kyselytutkimusten mukaan yli miljoona suomalaista on niitä vuosittain ostanut. Tiedetään, että hyvin iso osa arvoista ostetaan itselle, mutta etenkin jouluaikaan niitä on ostettu lahjaksi. Tiedetään lisäksi, että jouluaikaan ihmiset ostavat arpoja enemmän myös itselleen.

Venojärvi sanoo, että arpojen ostajien joukossa on monenlaisia ihmisiä.

– Osa on sellaisia, jotka ostavat niitä sesonkiaikana ja osa sitten säännöllisemmin. Sen tarkemmin en pysty tässä vaiheessa arvioimaan.

Venojärvi painottaa, että arvat ovat Veikkaukselle hyvin tärkeä tuote, sillä niillä on pitkä historia ja asiakkaat pitävät niistä. Ne ovat myös merkittävässä osassa yhtiön portfoliota.

Tunnistautuminen vaikuttanut pelimyyntiin

Veikkauksen pelien tunnistautumispakko tuli toukokuussa voimaan kaikkiin muihin peleihin paitsi arpoihin. Se on Venojärven mukaan vaikuttanut pelimyyntiin, mutta ei mitenkään merkittävästi kokonaisuuteen.

– Aina tällainen muutos jonkin verran vaikuttaa. Mitään kovin merkittävää laskua ei toukokuussa tapahtunut, kun kuponkipeleissä alettiin edellyttää tunnistautumista.

Onko sitten niin sanottujen satunnaispelaajien määrä vähentynyt tunnistautumisen edellyttämisen myötä? Sitä Venojärvi ei osaa sanoa, sillä tietoa ajasta ennen tunnistautumista ei ole.