Lontoon Covent Gardenin upeassa miljöössä nähtiin kesällä 2018 Pet Shop Boysin hieno keikka ja laser-, valo- ja värishow. Kuva: Ken McKay / Yle Kuvapalvelu

”The hurt doesn’t show, but the pain still grows. It’s no stranger to you or me.” Ja sitten: Ta-tam, ta-tam, ta-tam-ta-tam, tam-tam!

Yksi maailman kuuluisimmista, yksinkertaisuudessaan nerokkaimmista ja tehokkaimmista rumpubreikeistä paukahti meillä stereokaiuttimista muutama vuosi sitten, kun vuosi vaihtui. Tarkalleen kello 0.00.