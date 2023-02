Venäjän hyökkäyssotaa Suomeen paenneet ukrainalaiset saavat pian oikeuden hakea Kelan etuuksia.

Ukrainalaispakolaiset voivat hakea Kelalta esimerkiksi asumistukea ja lapsilisää, kun he ovat asuneet maassa vuoden verran tai työskennelleet pitkäaikaisesti.

Kela tiedottaa, että vuoden asumisajan jälkeen ukrainalaiset voivat hakea Suomesta kotikuntaa digi- ja väestötietoviraston kautta.

Kotikunnan saaminen tarkoittaa samalla siirtymistä vastaanottopalveluista kotoutumispalveluiden asiakkaaksi.

Tällöin asiakas saa oikeuden hakea muitakin tukia, kuten esimerkiksi lastenhoidon tukea tai mahdollisesti toimeentulotukea.

Kela sanoo, ettei kotikunnan saaminen oikeuta automaattisesti Kelan etuuksiin, mutta oma kotikunta ei myöskään ole edellytys asumistukien saamiseen.

Suomeen ei ole pakko jäädä, vaikka tukia tai kotikuntaoikeutta hakisikin.

– Etuuksia voi hakea, vaikka aikoisi palata Ukrainaan myöhemmin, Kelan asiakkuuspäällikkö Pilvi Vanne toteaa tiedotteessa.

Kelan myöntämiä etuuksia täytyy hakea aina erikseen. Kela sanoo helpottavansa tukien hakemista tarjoamalla ukrainalaisille uudenlaisen lomakkeen, jolla Kela-korttia ja lapsilisää voi hakea yhtä aikaa. Lomake on saatavilla Kelan verkkosivuilla.

Vanne kertoo Kalevalle, että esimerkiksi lapsilisän hakemisen helpottaminen ukrainalaisille on tärkeää, koska tyypillisin asiakas on äiti, jolla on yksi tai kaksi lasta.

– Vakuuttamisasiat kuuluvat Suomen sosiaaliturvaan, ja Kela-kortilla he saisivat lääkkeet ja muut asiat hoitumaan suomalaisten tavoin.

Yhdistelmälomakkeen saa ukrainaksi ja venäjäksi, ja Kelan mukaan myös muita tärkeitä lomakkeita aiotaan kääntää kyseisille kielille.

Vanteen mukaan Kela on jo saanut pyyntöjä lomakkeiden kääntämisestä muillekin kielille, mutta päätöstä asiasta ei ole ainakaan vielä tehty.

Kela tiedotteessa kerrotaan, että Suomeen on saapunut viime vuoden maaliskuun jälkeen yli 45 000 ukrainalaispakolaista.