Pikkutikkan mieleisiä elinympäristöjä ovat myös peltojen reunat ja metsäsaarekkeet. Kuva: Micha Fager

Pikkutikka on BirdLife Suomen vuoden lintu. Pikkutikka on vain peipon kokoinen ja se on samalla Suomen pienin tikka.

Lehtipuuvaltaisia metsiä suosivan pikkutikan voi tavata koko Suomessa. Mieleisiä elinympäristöjä ovat myös peltojen reunat ja metsäsaarekkeet.

– Jotkin seurannat osoittavat pikkutikan viime aikoina vähentyneen, vaikka laji on ilmeisesti hyötynyt leudoista talvista, vuoden lintu -hanketta koordinoiva Raimo Seppälä sanoo tiedotteessa.

Vähentyminen viittaa siihen, että lajin tärkeimmissä elinympäristöissä on tapahtunut muutoksia. Elinympäristöjä voivat heikentää esimerkiksi energiapuun korjuu ja taajamametsien siistiminen.

Suomen pikkutikkakannan suuruudeksi arvioidaan 1400–1500 paria. Vuoden lintu -hankkeen avulla on tavoitteena selvittää pikkutikan nykyinen levinneisyys, tarkentaa lajin kannanarviota ja auttaa pikkutikan elinympäristöjen säilyttämisessä.

Vapaaehtoiset lintuharrastajat keräävät havaintoja pikkutikasta koko vuoden ajan.

– Pikkutikan seuranta olisi mahdotonta ilman lintuharrastajien korvaamatonta työpanosta, BirdLifen suojeluasiantuntija Aapo Salmela kertoo.