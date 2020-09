Vuoden diakoniatyöntekijäksi valittu Mirva Kukka työskentelee tällä hetkellä diakonian hiippakuntasihteerinä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Diakoniatyö on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten huomioimista, rinnalla kulkemista ja puolesta puhumista, vuoden diakoniatyöntekijä, hiippakuntasihteeri, diakonissa Mirva Kuikka Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista luonnehtii. Diakoniatyöntekijöiden liiton hallituksen valinta vuoden diakoniatyöntekijästä julkistettiin Kirkon diakonian päivän verkkoseminaarissa torstaina.

– On yksinäisiä, köyhiä, sairaita, työttömiä, moniongelmaisia ja vaikeassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Perusdiakoniatyö on heidän auttamista. Diakoniatyö on pysynyt samana, mutta työ muuttuu paljon ympäristön ja yhteiskunnan mukana, Kuikka selventää.