Vuoden 2020 virkakoirat on valittu.

Tänä vuonna palkinnon saavat poliisikoira Vinha, tullikoira Massi, rajakoira Kärppä, vankilakoira Unto ja sotakoira Muggy. Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Puolustusvoimat. Palkitut koirat ovat toimineet ansioikkaasti tehtävissään ihmisen apuna.

Arkistokuva oululaisesta poliisikoirasta. Kuva: Janne Kˆrkkˆ

Vuoden poliisikoira on belgianpaimenkoira malinois Vinha Helsingin poliisilaitokselta. Vinha etsii ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Jan Tanskasen kanssa niin karkuun lähteneitä rikollisia kuin huumeitakin. Vinha on ollut useasti mukana suorittamassa vaarallisen henkilön kiinniottoa.

Vuoden tullikoira on labradorinnoutaja Massi, joka työskentelee ohjaajansa Timo Pasasen kanssa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Massi etsii työkseen raha- ja huumekätköjä, ja on uransa aikana löytänyt 1,3 miljoonaa euroa ilmoittamatonta ja laittomasti hankittua käteisrahaa.

Vuoden rajakoira on belgianpaimenkoira malinois Kärppä, joka työskentelee ohjaajansa, vanhemman merivartija Markus Nyholmin kanssa Länsi-Suomen merivartiostossa Vallgrundin merivartioasemalla. Kärpän kykyihin kuuluu henkilöetsintä, jäljestäminen sekä huumausaineiden, esineiden ja ruumiiden etsintä merialueella.

Vuoden vankilakoira on labradorinnoutaja Unto, joka työskentelee Mikkelin vankilassa ohjaajansa Mari Törösen kanssa. Unton työhön kuuluu huumausaineiden ja ampuma-aseiden etsiminen vankilaympäristöstä. Unto tarkastaa nenällään myös vankilan sisälle tulevat henkilöt, ajoneuvot sekä tavaraliikenteen, jotta vankilaan ei pääse mitään kiellettyä.

Vuoden sotakoira on saksanpaimenkoira Muggy. Muggy työskentelee toisen logistiikkarykmentin Skinnarvikin vartiossa yhdessä ohjaajansa, ylipursimies Jouko Räsäsen kanssa. Muggyn kykyihin kuuluvat voimankäyttö, henkilöetsintä sekä henkilön jäljestäminen. Ohjaajan mukaan Muggylla on tarkka nenä, ja voimankäyttötilanteissa se on voimakas ja rajuotteinen.