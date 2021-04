Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n toiminta on herättänyt keskustelua siitä lähtien, kun pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin matka- ja kauneudenhoitolaskuista nousi kohu. Eduskunnan kansliatoimikunta käsittelee torstaina pääjohtajan asemaa. Kuva: Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on kielteisen julkisuuden takia saanut kylkeensä vakavan mainehaitan. Tarkastusviraston perustehtävä ei ensi kuulemalta herätä suuria tunteita. Pintaa raaputtamalla esiin on kuitenkin tullut asioita, jotka on syytä pöyhiä perusteellisesti.

Polttopisteessä on viraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin toiminta, jonka matka- ja kauneudenhoitokulujen julkinen käsittely on nostanut esiin epäilyksiä myös muista perustavaa laatua olevista ongelmista.