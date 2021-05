Kuva: Soini Teija

VR:n Oulun veturinkuljettajat järjestävät perjantaina vuorokauden mittaisen mielenilmauksen. Oulun veturinkuljettajien lisäksi mielenilmauksessa ovat mukana Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat. Myöhemmin mielenilmaukseen liittyivät raidealan ammattilaisten verkkosivuston Raidepuolueen mukaan myös Jyväskylän, Turun, Seinäjoen, Tampereen ja Porin veturinkuljettajat.

Veturinkuljettajat kertovat, etteivät saavu töihin perjantaina 21. toukokuuta kello 00–24 alkaviin työvuoroihin. Mielenilmaus ei koske työvuoroja, jotka ovat alkaneet torstaina tai vuoroja, jotka sisältävät torstaina lähteneiden yöjunien ajoa.

– Jo liikkeelle lähteneet yöjunat ajetaan normaalisti, emme halua jättää ihmisiä ja autoja välille, RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja Pekka Hetta kertoo.

VR kertoo, että lähes kaikki kaukoliikenteen junat ja lähijunat perutaan perjantain ajalta. Ainoastaan osa HSL:n junista, kiskobussit ja Kouvolan ja Kotkan väliset junat jäävät mielenilmauksen ulkopuolelle. Junat perutaan koko perjantain ajalta.

VR:n mukaan liikenteen odotetaan palaavan normaaliksi lauantain aikana. Mielenilmauksen ajalle etukäteen ostetut liput voi VR:n mukaan kuluitta joko peruuttaa tai vaihtaa käytettäväksi toisena ajankohtana.

Taustalla VR:n henkilöstöpolitiikka

Rautatiealan unionin Oulun osaston lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmauksella vastustetaan VR:n henkilöstöpolitiikkaa.

– Mielenilmaus on vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle, jossa se on vierittänyt voimassa olevaa työehtosopimusta rikkoen työtehtäviä tehtäväksi vapaa-ajalla tai on toteuttanut työtehtävien jakamisen syrjivällä tavalla, RAU:n lähettämässä viestissä todetaan.

Hetan mukaan veturinkuljettajien työssä jaksaminen on heikentynyt Oulussa. Oulun osaston tiedotteessa kerrotaan, että VR:n Oulun työpisteessä siirryttiin huhtikuussa työnantajan tulkintaan perustuvaan käytäntöön, jossa veturinkuljettaja tulee huolehtia työvälineistä ja työvaatteista vapaa-ajallaan. Työvaatteet ja välineet pitää huolehtia vapaa-ajalla seuraavan työvuoron aloituspisteeseen, joka voi olla joko asema tai varikko.

Juttua muokattu kello 19.57: Muokattu jutun loppuosaa kauttaaltaan ja lisätty Pekka Hetan kommentti.

Juttua muokattu kello 20.16: Lisätty tieto mielenilmauksen liikennevaikutuksista.