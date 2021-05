Kuva: Soini Teija

VR:n Oulun veturinkuljettajat järjestävät perjantaina vuorokauden mittaisen mielenilmauksen. Oulun veturinkuljettajien lisäksi mielenilmauksessa ovat mukana Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat.

Veturinkuljettajat kertovat, etteivät saavu töihin perjantaina 21. toukokuuta kello 00–24 alkaviin työvuoroihin. Mielenilmaus ei koske työvuoroja, jotka ovat alkaneet torstaina tai vuoroja, jotka sisältävät torstaina lähteneiden yöjunien ajoa.

Rautatiealan unionin Oulun osaston lähettämän tiedotteen mukaan mielenilmauksella vastustetaan VR:n henkilöstöpolitiikkaa.

– Mielenilmaus on vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle, jossa se on vierittänyt voimassa olevaa työehtosopimusta rikkoen työtehtäviä tehtäväksi vapaa-ajalla tai on toteuttanut työtehtävien jakamisen syrjivällä tavalla, RAU:n lähettämässä viestissä todetaan.

RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja Pekka Hetan mukaan veturinkuljettajien työssä jaksaminen on heikentynyt Oulussa.