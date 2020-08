VR suosittelee matkustajilleen voimakkaasti kasvomaskin käyttöä. Kuva: Jouni Porsanger

Koronaturvallisuustoimet VR:n junissa lisääntyvät. VR suosittelee jatkossa asiakkailleen vahvasti kasvomaskin käyttöä kaikilla junamatkoilla lähi- ja kaukoliikenteessä.

Maskien myynti asiakkaille jatkuu kaukoliikenteen junissa. Myös käsidesiä on myynnissä junissa ja asemien lipunmyynneissä.

Jatkossa myös junien henkilökunta käyttää maskeja työvuorojen aikana. Maskit otetaan käyttöön vaiheittain lähipäivien aikana.

Matkustajille maski ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan matkustaminen on mahdollista myös ilman.

– Maskisuositus on hyvä lisäys, jonka avulla matkustaminen junassa on entistä turvallisempaa. Olemme valmistautuneet suositukseen ajoissa ja meillä on varastossa henkilökunnallemme kasvomaskeja. Niiden jakelu aloitetaan heti ja saamme maskit käyttöön henkilöstöllemme vaiheittain lähipäivien aikana, kertoo VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola tiedotteessa.

VR:n tiedossa ei toistaiseksi ole yhtään junassa saatua koronatartuntaa.

Matkustajilla on nykyään myös mahdollisuus ostaa VR:n kaukoliikenteen junissa viereinen paikka tyhjäksi. Lisäksi päiväjunissa on mahdollista varata koko hytti omaan käyttöön.

VR aikoo jakaa huomenna perjantaina asiakkailleen kasvomaskeja Helsingin päärautatieasemalla. Myös ikoniset päärautatieaseman kivimiehet näyttävät esimerkkiä maskin pitoon.