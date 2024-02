Helsinki

Junaliikenne seisahtui ensiksi lakon vuoksi ja sitten junia peruttiin ratavaurion vuoksi. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Huomenna ajetaan noin puolet kaukoliikenteen junista, kertoo VR tiedotteessa. Osa junista perutaan ja osa korvataan linja-autoilla. Kiskobussit ja torstain vastaisen yön yöjunat ajetaan normaalisti.

Osa perutuista junavuoroista on lähijunaliikennettä, koska ratavaurio paikannettiin lähijunaliikenteen alueelle.

VR perui kaikki kaukoliikenteen junavuorot tältä päivältä, koska junakalustojen pyörissä oli havaittu ratavaurioiden aiheuttamia lovia. VR:n mukaan ratavaurio vahingoitti laajasti sen junakalustoa, sillä yli 70 prosenttia junakalustosta käytti vaurioitunutta rataa.

Junaliikenne käynnistyy sitä mukaa, kun VR on tarkastanut junakaluston.

– Arvioimme, että lähiliikenne saadaan normalisoitua torstain aikana ja tähtäämme siihen, että perjantain hiihtolomaliikenne sujuu mahdollisimman normaalisti, kertoo VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä tiedotteessa.

Radassa monttuja molemmissa kiskoissa

VR:n mukaan Väylävirasto tarkasti yli 700 kilometriä rataa. Ratavaurion vikakohta paikannettiin Lahden ja Kouvolan välille Mankala–Niinimäki-rataosalle.

Rata on VR:n mukaan nyt korjattu ja turvallinen ajaa.

Radasta löydettiin yön aikana tehdyissä tarkastuksissa ympärilyöntivikoja. Ne ovat radassa olevia monttuja tai pieniä kuoppia molemmissa kiskoissa.

– Vika syntyy, kun veturi jää paikalleen sutimaan. Veturin pyörä tekee monttua kiskoon, kertoo ratojen kunnossapito-osaston johtaja Jukka P. Valjakka Väylävirastosta STT:lle.

Valjakka pitää hyvin todennäköisenä, että montut ovat aiheuttaneet junien pyörissä havaitut lovet.

– Se aiheuttaa iskun tai töyssäyksen siihen kalustoon, se on se tämän hetken arvio, kuvaili Valjakka vauriota.

Isku vaurioittaa junan pyörää.

Maanantaina asentajia lakossa

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n lakko koski maanantaina muun muassa VR FleetCare -yhtiötä, joka esimerkiksi huoltaa kalustoa. Lakossa olivat VR FleetCaren toimitusjohtajan Otso Ikosen mukaan asentajat ja tarkastajat ja muu kunnossapitohenkilökunta.

– Eilen toki meillä oli erittäin vähän henkilökuntaa täällä paikalla meidän varikoilla. Sitä kautta päästiin tämän asian ja tarkastusten kimppuun vasta tänään täydellä teholla.

Ikosen mukaan lakko vaikutti VR:n päätökseen perua tiistain kaukojunaliikenne sikäli, että kalustoa ei päästy tarkastamaan eilen.

– Olisiko tilanne ollut toinen ilman lakkoa, niin sitä en pysty sanomaan, koska tarkastettavaa on aika paljon.

Ikonen sanoo, että kaluston tarkastaminen on kaiken kaikkiaan aikaa vievää työtä. Tiistaina paikalla on ollut täysi henkilöstö.

Veturinkuljettajien lakko ei vaikuttanut Ikosen mukaan tilanteeseen.

Osa pyöristä pitää vaihtaa tai sorvata

VR ilmoitti maanantaina illalla, että se peruu turvallisuussyistä kaikki tiistain kaukoliikenteen junavuorot ratavaurioiden vuoksi. Ensimmäiset vauriot kalustossa havaittiin jo sunnuntai-iltana rutiinitarkastuksen yhteydessä.

Ikosen mukaan kalusto oli maanantaina ympäri Suomea, eikä tilannekuvaa ollut mahdollista saada niin nopeasti, että esimerkiksi aamupäivällä oltaisiin voitu sanoa asiasta jotain.

– Tämän tilannekuvan selviäminen, että kuinka laajalti meillä on radalla vaurioita, ja missä se ratavaurio on, minkä laajuisesta vauriosta on kyse ja minkä laajuisia vaurioita meidän kalustoon on aiheutunut, niin se valitettavasti otti oman aikansa.

Ikonen kertoo, että tilannetta on selvitetty yötä päivää.

Vikoja on todettu useissa kalustoyksilöissä. Mahdollinen korjaus- tai vaihtotarve arvioidaan pyörä kerrallaan.

Osassa pyöriä havaitut vauriot ovat sen verran pieniä, että niillä todennäköisesti pystytään liikennöimään. Osa pyöristä taas pitää joko vaihtaa tai sorvata.

– Siihen on tietyt tarkat arvot, millä perusteilla tällainen päätös tehdään, ja näitä turvallisuuskriteereitä vastaan tätä tarkastustyötä tehdään, kertoo Ikonen.

Ikonen kertoo, että junat yritetään saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti.

– Hyvin ymmärretään tämän viikon kriittisyys, koska nyt ovat hiihtolomat tulossa ja näin pois päin