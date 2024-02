VR peruu turvallisuussyistä kaikki tiistain kaukoliikenteen junavuorot ratavaurioiden vuoksi.

VR:n mukaan maanantaina havaittiin junakalustojen pyörissä ratavaurioiden aiheuttamia lovia, minkä jälkeen kaluston ja rataverkon tarkistus aloitettiin.

Maanantainen lakkopäivä on VR:n mukaan hidastanut tilanteen selvittämistä. VR:n mukaan liikenteen palautumisesta tiedotetaan mahdollisimman pian tiistain aikana.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VR:n lähiliikenteen junavuoroja ajetaan normaalisti, koska ongelma on pystytty rajaamaan kyseisen kaluston ja alueen ulkopuolelle.

Myös tavaraliikenne pystyy kulkemaan alennetuilla nopeuksilla, VR kertoo.

Kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä pahoittelee VR:n tiedotteessa peruutuksista aiheutuvaa haittaa.

– Tämä päätös on tehty turvallisuussyistä. Teemme taukoamatta töitä yhdessä Väyläviraston kanssa, jotta vika saadaan paikannettua ja liikenne turvallisesti käyntiin mahdollisimman pikaisesti, Tyynilä kertoo tiedotteessa.

Tarkastuksia tiistain vastaisena yönä

Väyläviraston ratojen kunnossapito-osaston johtajan Jukka P. Valjakan mukaan Väylävirasto on suunnitellut tiistain vastaiselle yölle kattavasti junaradan tarkastuksia.

– Junakalustossa havaittujen vikojen johdosta Väylävirasto on lisännyt tarkastuksia, jotta vauriokohdat paikannetaan mahdollisimman nopeasti, Valjakka kertoo tiedotteessa.

VR:n tiedotteen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on suositellut kaukoliikenteen junavuorojen perumista. Traficom kertoi maanantai-iltana tiedotteessaan, että viraston tietoon on tullut epäilyksiä rataverkon kunnosta Savon radan suunnalla ja että asiaa on syytä selvittää yksityiskohtaisemmin.

– Traficom pyytää radalla liikennöiviä rautatieliikenteen harjoittajia kiinnittämään asiaan huomiota ja ottamaan sen huomioon käytännön toiminnassaan, Traficomin tiedotteessa sanotaan.

Maanantaina Suomen junaliikenne oli pysähdyksissä vuorokauden mittaisen lakon vuoksi. Lakko koski sekä kauko- että lähiliikennettä.

Lakko oli osa poliittisten lakkojen sarjaa, jolla ammattiliitot vastustavat hallituksen kaavailemia muutoksia työelämään.