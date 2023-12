VR:n ottaa Allegro-junat käyttöön vastaamaan kasvavaan kysyntään kotimaan kaukoliikenteessä. Arkistokuvassa Allegro saapuu Pietarista Helsinkiin maaliskuussa 2022. Kuva: Mauri Ratilainen

VR on lunastanut Allegro-junat ja tuo ne kotimaan kaukoliikenteeseen. Allegro-nimellä kulkeneet Sm6-junat ovat olleet VR:n ja Venäjän rautateiden yhteisyrityksen omistuksessa.

VR on lunastanut yhteisyrityksen lainat ja panttioikeuden kautta ottanut junat haltuunsa 14. joulukuuta. VR:n tarkoituksena on ottaa junat käyttöön vastaamaan kasvavaan kysyntään kotimaan kaukoliikenteessä vuodesta 2025 alkaen.

Sm6-junat ovat olleet Venäjän liikenteen päätyttyä käyttämättöminä yli puolentoista vuoden ajan VR:n varikolla ja niiden käyttöönotto vaatii teknisiä tarkistuksia ja huoltotöitä. Junia koskevia suunnitelmia tarkennetaan myöhemmin muun muassa nimen, palvelukonseptien ja reittien osalta.

Sm6 on kallistuvakorinen suurnopeusjuna, jonka huippunopeus on 220 kilometriä tunnissa. Seitsemästä vaunusta koostuvia junayksikköjä on neljä, ja yhdessä junassa on 342 matkustajapaikkaa.

Lunastuksen taustalla on ollut Venäjän valtion rautateiden taloudellisten velvoitteiden laiminlyönti koskien yhteisyritys Oy Karelian Trains Ltd:n lainavastuita ja veroja.

Reilut puolitoista vuotta kestäneet neuvottelut osapuolten välillä eivät tuottaneet tulosta, ja kesäkuussa 2023 yhteisyritys ei enää pystynyt maksamaan lainoja rahoittajilleen.

Välttääkseen yhteisyrityksen konkurssin VR lunasti Karelian Trainsin lainat ja sai panttioikeuden lainojen vakuutena olleisiin juniin suomalaisilta junia rahoittaneilta velkojilta. Nyt VR päätti käyttää panttioikeuttaan, jolla neljä junaa siirtyi yhtiön omistukseen.