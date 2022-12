Skoda Transtechilta on tilattu liuta uusia makuuvaunuja ja autovaunuja VR:n juniin. Kuvassa valmistuu raitiovaunun runkoa.

VR aikoo hankkia uutta yöjunakalustoa Skoda Transtechilta. Päätöksen hankinnasta teki VR-Yhtymä Oyj:n hallitus keskiviikkona 21. joulukuuta.

Hankinnan kohteena on yhdeksän makuuvaunua ja kahdeksan autovaunua sekä niihin liittyvät varaosat, erikoistyökalut, koulutus ja dokumentaatio. Mukana on myös optio, jonka mukaan VR:llä on mahdollisuus ostaa 30 makuuvaunua ja 30 autovaunua lisää.

VR:n tiedotteessa kerrotaan, että hankinnan arvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Uuden kaluston on tarkoitus tulla käyttöön VR:n yöjunakokoonpanoissa vuoden 2025 mennessä.

Sopimusta hankinnasta ei ole vielä tehty, sillä hankintapäätöksestä voidaan valittaa 14 päivän valitusajan kuluessa. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan valitusajan päätyttyä.

Skoda Transtechin tehdas sijaitsee Kajaanin Otanmäessä ja yhtiön pääkonttori on Oulussa.