Ole Antti Halonen kiirehti Terwamaratonin voittajaksi ajalla 2.31,45. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ole Antti Halosta voi todellakin luonnehtia voittajatyypiksi, kun puhutaan maratonjuoksusta. Lauantaina Terwamaratonin yleisen sarjan voittoon juossut kotkalainen on hävinnyt maratonilla edellisen kerran vuonna 2015 Turussa. Sen jälkeen Halonen on voittanut kaikki matkan kisat, joihin hän on osallistunut.

Vuosi sitten Halonen voitti kuuden viikon sisään peräti viisi maratonia. Siinä sivussa mies askelsi Joensuussa ennätyksensä 2.24,26, jolla hän sijoittui maratonin vuositilastossa kolmanneksi. Eli vaikka hän on haalinutkin lyhyen ajan sisään paljon juoksukisoja, silti myös vauhtikapasiteettiä löytyy.