Uuden lasten leikkipaikan rakentaminen Kylmäluoman Retkeilykeskuksen mökkialueella keskeytyi myrskyyn. Kuva: Reino Hämeenniemi

Surullista, surullista on, huokaa Taivalkosken Kylmäluoman Retkeilykeskuksen yrityksen Experience KL Oy:n osakas Jari Olkkola. Keskuksen mökkialueella on kuukausi sitten (22.6.) iskeneen Paula-myrskyn jäljiltä karsean näköistä. Töitä on valtavasti.

Mutta yrittäjillä on usko, että Kylmäluomasta kuoriutuu yhteistyössä vielä parempi kohde kuin se oli ennen myrskyä.