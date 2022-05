Hoiva-avustajat Leon Mansal ja Anne Kotikumpu avustavat 94-vuotiasta Kalevi Illikaista pukeutumisessa. Kuva: Liubov Alekseeva

– Tilanne on katastrofaalinen. Koko ajan on jonossa ikäihmisiä, joiden tulisi jo päästä hoivakotiin, ja määrä tulee vain kasvamaan, aloittaa Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.

Olemme vierailulla Attendon Savotanpuistossa, joka on 45-paikkainen hoivakoti Oulun Kaakkurissa. Savotanpuistossa on riittävästi henkilöstöä ja sitä on saatu järjestettyä myös kesäksi, mutta kaikkialla tilanne ei ole yhtä hyvä.