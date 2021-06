Onko jalkapallo elämää suurempi asia?

Liverpoolin legendaarisen menestysvalmentajan Bill Shanklyn lausuntoa on siteerattu ja romantisoitu vuosikymmenien ajan. ”Jotkut luulevat, että jalkapallossa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Vakuutan teille, että kysymys on paljon vakavammasta asiasta”, Shankly sanoi.