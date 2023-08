Helsinki

Sade- ja ukkoskuurot etenevät päivän aikana kohti pohjoista. Arkistokuva. Kuva: Iiro Kerkelä

Sadekuuroja sisältävä kylmä rintama on saapunut aamun aikana Etelä-Suomeen, kertoo päivystävä meteorologi Joonas Koskela sääpalvelu Forecalta. Rintamaan voi liittyä ukkoskuuroja, mutta toistaiseksi sateet ja ukkoset ovat jääneet pääosin melko vähäisiksi.

Koskelan mukaan pahimmat ukkoset jäivät Baltian puolelle.

Viime viikolla ennustettu rajuilma on jäämässä odotettua heikommaksi. Rintamaan liittyy kuitenkin voimakkaita tuulia.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että merellä Hangon edustalla tuuli on puhaltanut aamulla puuskissa 29 metriä sekunnissa. Merellä Helsingin edustalla tuulen nopeudeksi puuskissa on mitattu 26 metriä sekunnissa. Maa-alueilla eteläisessä Suomessa puuskissa tuulen nopeus on ollut reilut 20 metriä sekunnissa.

Forecan Koskelan mukaan voimakkaimmat puuskat painottuvat tänään maan etelä-, keski- ja länsiosiin.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Tuomo Bergmanin mukaan etenkin maan länsiosissa voimakkaat puuskat voivat aiheuttaa vahinkoja.

– Siellä puita saattaa kaatua kuuronauhan yhteydessä vähän enemmän. Muuten puita kaatui enemmän yksittäin, Bergman sanoo.

Pihakalusteita voi myös lähteä tuulen mukaan. Paikoin voi esiintyä kovia kuurosateita.

– Jos tulee reippaampia sadekuuroja, vettä voi tulla sen verran, että se aiheuttaa pientä vahinkoa kaupunkialueilla, Koskela sanoo.

Hätänumero ruuhkautunut

Energiateollisuuden sähkökatkoja seuraavan Twitter-tilin mukaan sähkökatkoja on ollut aamulla varsinkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

– Katkoja on luvassa lisää pohjoisempana, kun tuulet ulottuvat Keski-Suomeen ja maan itäosiin, tilillä kirjoitetaan.

Sähkökatkokartta-sivuston mukaan Suomessa oli aamupäivällä puoli kahdentoista aikaan lähes 50 000 asiakasta ilman sähköä. Sähkökatkot painottuivat Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Hätäkeskuslaitos ilmoitti, että hätänumero on ruuhkautunut säähän liittyvistä puheluista. Hätäkeskuslaitos kehotti viestissään soittamaan numeroon 112 vain niissä tilanteissa, joissa henki tai terveys on uhattuna tai vakavat omaisuusvahingot uhkaavat.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle, että kovat tuulet ovat aiheuttaneet paljon tehtäviä. Pääosin tehtävät ovat koskeneet kaatuneita puita. Yksi puu oli kaatunut Helsingin ja Turun väliselle moottoritielle ja tukkinut hetkellisesti yhden kaistan.

Turussa rakennuksen katolla ollut mainoskuutio oli haljennut, ja siitä oli lennellyt kappaleita, tilannekeskuksesta kerrotaan.

Etelä-Savossa puuskittaiset tuulet ovat aiheuttaneet pari puiden kaatumiseen liittyvää tehtävää, kertoo pelastuslaitoksen päivystävä palomestari STT:lle yhdentoista aikaan aamupäivällä. Pelastuslaitos on varautunut sään mahdollisesti aiheuttamiin tehtäviin. Päivystävä palomestari kertoo, että päällystöä ja sopimuspalokuntia on valmiudessa.

Trooppisia öitä monin paikoin

Koskelan mukaan sade- ja ukkoskuurot etenevät päivän aikana kohti pohjoista, ja ne saattavat voimistua päivän kuluessa. Iltapäivällä rintama on maan keskivaiheilla ja illalla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korkeudella. Virossa on kehittynyt uusia sateita, ja niitä saattaa tulla päivän aikana maan eteläosiin.

Koskela sanoo, että kylmä rintama jää Pohjois-Suomeen keskiviikkoon asti. Loppuviikosta Pohjois- ja Itä-Suomeen on tulossa lisää sateita. Myös ukkoset ovat loppuviikosta mahdollisia Pohjois-Suomessa.

Tiistain lämpötilat liittyvät rintaman etenemiseen.

– Kuumin ilma siirtyy kylmän rintaman edellä Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Siellä lämpötila ovat 25–30 astetta.

Etelään virtaa viileämpää ilmaa, ja iltapäivällä lämpötilat ovat 20 asteen molemmin puolin pilvisyyden ja sateen mukaan.

Tiistain vastainen yö on ollut monin paikoin trooppinen. Yön alimmat lämpötilat olivat Oulun korkeudelle saakka 20–22 astetta.

– Ei ole ihan tavanomaista, että näin isossa osassa maata lämpötilat ovat noin korkeat, Koskela sanoo.

Porin rautatieaseman mittauspisteellä lämpötila ei laskenut yöllä alle 23 asteen.