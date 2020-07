Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on annettu keskiviikoksi ja torstaiksi sadevaroitus. Vettä voi tulla jopa 60 millimetriä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on annettu sadevaroitus keskiviikolle 29. ja torstaille 30. heinäkuuta. Sateet ovat painottumassa erityisesti itään ja Kainuuseen, mutta myös Pohjois-Pohjanmaan alueella on odotettavissa 50 millimetrin päiväkohtaisia sademääriä.

– Kainuussa voidaan saada 50–60 millimetrin verran sadetta ja Pohjois-Pohjanmaallakin 30–50 millimetriä hyvinkin laajalla alueella päivän aikana. Pohjois-Pohjanmaan eteläisin osa voi olla poutaisempi, mutta on todella epävarmaa, mihin osaan maakuntaa sateet osuvat, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Marianne Santala kertoo.

Huomattavista sademääristä huolimatta kesämyrskyä ei ole luvassa. Sadealueiden pohjoisosassa, joka yltää Etelä-Lappiin, on odotettavissa 10–15 metriä sekuntia puhaltavia puuskittaisia tuulia. Myös Perämeren pohjoisosissa voidaan kokea kovia tuulia.

Torstaiksi annettu myös aallokkovaroitus, mikä tarkoittaa yli 2,5-metrisiä aaltoja. Myös keskiviikolle oltiin aiemmin annettu varoitus korkeista aalloista, mutta se peruttiin.

Lapissa salamoinut eniten koko maassa

Ilmatieteen laitoksen ilmastokeskuksen mukaan Pohjois-Suomessa on salamoinut tänä kesänä muuta maata enemmän. Tänä kesänä Lapissa on salamoinut eniten koko maassa, toisiksi eniten salamointia on ollut Etelä-Savossa.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on salamoinut kesän aikana hieman muuta maata enemmän. Koko maassa on salamoinut kesällä 2020 hieman tavanomaista vähemmän.