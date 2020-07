Kuva: Arttu Laitala

Vapaa matkustaminen Suomesta Islantiin saattaa loppua ainakin väliaikaisesti, koska maan koronaviruksen ilmaantuvuusluku on ylittänyt hallituksen asettaman raja-arvon. Islannin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 12,7, kun hallitus määritti kesäkuussa turvallisen maan raja-arvoksi kahdeksan.

Ilmaantuvuusluvulla tarkoitetaan koronavirustartuntojen määrää 100 000 ihmistä kohden 14:n viime päivän aikana.

Vielä kesäkuussa Islannin ilmaantuvuusluku oli alle kahdeksan. Silloin hallitus linjasi, että Suomesta saa matkustaa vapaasti Islannin lisäksi Norjaan, Tanskaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Suomen hallitus kokoontuu keskiviikkona Säätytalolle neuvottelemaan matkustusrajoitusten ja sisärajavalvonnan purkamisesta.

Matkustusrajoituksia arvioidaan maan kokonaistilanteen perusteella

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Tuija Kumpulainen kertoo, että Islannin tilannetta arvioidaan hallituksen neuvotteluissa samalla tavalla kuin muidenkin maiden.

– Islannin tartuntojen nousu on tiedossamme. Toisaalta siellä testataan aktiivisesti, joten jossain vähemmän testejä tekevässä maassa voi olla enemmän tartuntoja. Niistä ei ole välttämättä tietoa, Kumpulainen kertoo sähköpostitse.

Matkustusrajoituksia ja niiden purkamista arvioidaan hänen mukaansa maan kokonaistilanteen eikä pelkän ilmaantuvuusluvun perusteella.

Arvioissa otetaan huomioon muun muassa ilmaantuvuusluvun kehitys ja se, leviääkö virus maassa laajasti vai rajatulla alueella.

– Ilmaantuvuusluku ja sen muutossuunta on kuitenkin fakta, ja sen pohjalta on järkevää tehdä ratkaisuja.

Leviäminen pidetty kurissa

Viruksen leviäminen on pystytty pitämään Islannissa hallinnassa tehokkaan testauksen, tartuntojen jäljityksen ja karanteenien avulla, kertoo väliaikainen asiainhoitaja Leami Holm Suomen suurlähetystöstä Reykjavikista.

– Aktiivisia tartuntoja on tällä hetkellä 16 ja sairaalahoidossa ei ole ketään, Holm kertoo puhelimitse Reykjavikista.

Islannissa on todettu yli 1 800 tartuntaa ja tautiin on kuollut 10 ihmistä. Kesäkuun puolen välin jälkeen maassa on todettu 11 paikallista tartuntaa.

Maassa noudatetaan tarkkoja matkustuskäytäntöjä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ainoastaan henkilöt, jotka ovat olleet ennen Islantiin saapumista vähintään kaksi viikkoa Grönlannissa tai Färsaarilla, saavat tulla maahan vapaasti. Muiden maahan saapuvien pitää valita lentokentällä, asettuvatko kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin vai menevätkö suoraan testiin.

Testitulos ilmoitetaan 12–24 tunnin sisällä. Testituloksen selviämiseen asti suositellaan asumispaikassa pysymistä ja välttämään julkisia kulkuneuvoja. Lentokentällä matkailijalle suositellaan myös altistuneiden jäljityksessä käytetyn sovelluksen lataamista.

Testauksen tehostusta suunnitellaan

Islannissa ollaan huolissaan, lähtevätkö tartunnat kasvuun, kun matkailu lisääntyy, Holm kertoo.

– Täällä on hieman pelätty, lisääntyvätkö tartunnat, kun muualla asuvat islantilaiset palaavat maahan ja tapaavat perheenjäseniään ja ystäviään.

Jotta virus ei pääsisi leviämään ulkomailta, Islannissa on suunniteltu, että maahan saapuvat Islannin kansalaiset ja maassa pysyvästi asuvat testattaisiin kaksi kertaa: ensimmäisen kerran maahan tullessaan ja toisen kerran 4–5 päivän omaehtoisen karanteenin jälkeen.

Toimintamalli ei koskisi maahan saapuvia turisteja. Käytäntö on tarkoitus aloittaa 13. heinäkuuta.