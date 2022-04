Kaikki eivät saa edelleenkään polvistua kirkon vihkiryijylle, muistuttaa Musta morsian -esitys. Kuva: Tiina Wallin

"Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Emme ole pelkkiä miehiä ja naisia. Jumala on luonut meistä monenlaisia. Kaikilla on sama tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ei helvettiin rakkauden takia mennä", pohtii Sumu alttarin ääressä.

Alttarin eteen on levitetty vihkiryijy, jonka päälle eivät kirkossa edelleenkään saa kaikki polvistua.