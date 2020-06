13-vuotias poika Paris murhasi neljävuotiaan sisarensa. Dokumentti pohtii, miten lapsen tekemä murha vaikuttaa perheenjäseniin.

Dokumenttiprojekti: Murhaaja perheessä

True crime on suosittua, ja ensimmäinen ajatukseni oli, että tämäkin dokumentti olisi sellainen. Mitään dramatisointeja tai rekonstruktioita rikoksesta ei kuitenkaan dokumentissa näytetä. Raastavaa katseltavaa ja kuunneltavaa se on muutenkin: 13-vuotias Paris Bennett murhasi nelivuotiaan pikkusiskonsa Ellan vuonna 2007 Texasissa.

Inhimillinen dokumentti ei mässäile tapahtuneella, vaan kertoo Bennettin perheen tragedian niin kuin he ovat sen kokeneet – siinä ei kuulla viranomaislausuntoja tai silminnäkijöiden analyyseja tapahtuneesta.

Vankilaan ilman psykiatrista hoitoa

Läsnä on vahva halu ymmärtää, miksi näin on tapahtunut. Äänessä ovat äiti Charity, hänen poikansa Paris, siskonsa ja oma äitinsä. Heidän kertomustensa kautta tarina laajenee rikkinäisen suvun tarinaksi, jossa on koettu kovia: traumat ja haitalliset toimintamallit ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle.

Esiin nousevat hyväksyntää hakevien, petettyjen ja laiminlyötyjen lasten tarinat. Näkökulmaa korostavat taiteellisesti lahjakkaan Parisin piirrokset, jotka alkavat elää kuin animaatio.

Omaiset moittivat myös Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää, jossa henkirikoksen tehnyt alaikäinen lukitaan vankilaan ilman psykiatrista hoitoa.

Voiko näin karmean teon antaa lapselleen anteeksi? Kyllä voi, mutta kipeää se tekee. Anteeksianto ja välien selvittäminen myös oman äidin kanssa taitavat olla Charityn ainoat eväät edes jonkinlaiseen mielenrauhaan.

TV1 22.00