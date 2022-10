Työn monipuolisuus on ollut Mikko Rasilalle suuri rikkaus. "Mieluiten kutsun itseäni esiintyjäksi, minulla on ollut aina palava halu nousta näyttämölle." Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Mikko Rasila rakastui Espanjaan jo 1980-luvulla, jolloin hän kävi siellä muun massa flamenco-kursseilla. Sittemmin hän vietti Espanjassa lähes kaikki lomansa.

– Espanjassa minua kiehtoo erityisesti kieli, musiikki ja tanssi. Pidän myös espanjalaisista ihmisistä. He eivät jättäydy taka-alalle, ja keskustelu on paljon vilkkaampaa kuin meillä Suomessa. Espanja on monin tavoin voimallinen maa.