Belen (Saida Benzal, vas.) ja Hache (Marta Martin) esiintyivät ensimmäisen kerran Manuela Burlo Morenon lyhytelokuvassa Pipas

One Way or Another (Por H o Por B)

★★ Onko coolia olla oma itsensä vai pyrkiä sopeutumaan ympäristöön? Tätä pohtii kymmenosainen sarja One Way or Another.

Sarja seuraa lapsuudenystäviä Hachea (Marta Martin) ja Beleniä (Saida Benzal), jotka tapaavat vuosien jälkeen Madridin hipsterialueella Malasañassa. Pikkukaupungin naisille sopeutuminen über-cooliin ympäristöön on vaikeaa.

Viiden ensimmäisen jakson perusteella sarja yrittää kovasti. Hache ja Belen kohtaavat Madridissa vain kummallisia hahmoja. On alasti kämpässään kuljeskeleva vuokraisäntä, ex-poikaystävä, joka rakastaa yli kaiken Mister Ediä, seksikavereita, jotka pukevat aktin ajaksi päälleen hevosnaamarin, taikuudesta innostunut isoäiti. Hulvatonta!

Hulluttelu-eskapismi jää etäiseksi

Kummallisimpia ja asenteeltaan tympeimpiä ovat Malasañan hipsterit. He tuhahtelevat Hachen ja Belenin pukeutumistyylille, ostavat siivoojilta heidän kukikkaat takkinsa sadalla eurolla ja ovat "kasvisseksuaaleja".

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Manuela Burlo Moreno on sanonut sarjan kuvaavan halua kuulua jonnekin ja sitä, kuinka coolin ja epäcoolin välillä on vain kapea raja.

Valitettavasti liian vahva yrittäminen tallaa kiinnostavat teemat alleen. Lopputulos on viihdyttävää mutta etäiseksi jäävää hulluttelu-eskapismia. Alun kysymyksessäkään ei oikein riitä pohdittavaa: niin itsestään selvän naurettavana ympäristö näyttäytyy.

HBO Nordic 22.7. Kaikki jaksot katsottavissa.