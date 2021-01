Kansalaiset odottavat jo malttamattomina omaa rokotusvuoroaan. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on rokotettu koronapotilaiden kanssa työskentelevää henkilöstöä. Heidän joukossaan koronarokotteen sai erikoistuva lääkäri Juho Huhtala työterveyshoitaja Krista Ruokamolta viime viikolla. Kuva: Pekka Peura

Kansalaiset ja elinkeinoelämä odottavat malttamattomina koronarokotusten rivakkaa etenemistä. Tässä vaiheessa on päästy rokottamaan lähinnä ensilinjassa olevaa hoitohenkilökuntaa.

Rokotusten alkuun pääsemisessä on Suomessa ollut havaittavissa alkukankeutta. Tätä on selitetty sillä, että ensimmäiset rokote-erät tulivat kesken joulunvieton. Niinpä osa alkupään rokotettavista on ollut lomalla. Lomailu on kuitenkin huono selitys, jos taudin taltuttaminen viivästyy sen takia ja epidemia pitkittyy.