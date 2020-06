Oulun matkailun ja VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä uskoo, että matkailijoiden lisäksi moni Oulun seudun asukas löytää Elämysten olohuoneesta aivan uusia puolia kotiseudustaan. Kuva: Jarmo Kontiainen

Elämysten olohuone on visitoulu.fi -sivuston yhteyteen avautuva digitaalinen palvelu, jossa Oulun seudun matkailuelämykset on koottu ostettavaksi yhteen paikkaan. Valittavana on kymmeniä erilaisia elämystuotteita Oulun seudun matkailukohteista.

Valittavissa on muun muassa joposafari, melonta- ja SUP-retkiä, luontoretki yöttömässä yössä, saunaelämyksiä, taidenäyttelyitä sekä elämyksellistä majoitusta.

– Halusimme koota monipuolisen Oulun seutumme elämystuotteet yhteen paikkaan kätevästi matkailijoiden sekä paikallisten asukkaiden saataville ja ostettavaksi, kertoo VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä.

Matkailuyritykset ovat tuoneet olemassa olevia elämystuotteitaan tarjolle Elämysten olohuoneeseen, mutta myös kehittäneet uusia.

Aluksi elämyksiä on tarjolla kotimaisille asiakkaille, mutta tarjonta kehittyy jatkuvasti ja tuotteita tulee saataville myös kansainvälisille matkailijoille sekä eri sesonkeihin.

– Elämysten olohuone vastaa myös matkailutoimialan voimakkaaseen muutokseen, jossa paikalliset elämykset, digitaalisuus sekä lähimatkailu ovat nyt hyvässä nosteessa, kertoo Penttilä.

VisitOulun Elämysten olohuoneen taustalla toimii Doerz-palvelu, joka on digitaalinen markkinapaikka. Sen kautta yritykset hoitavat elämystuotteidensa myynnin loppuasiakkaalle.

VisitOulu ei myy elämystuotteita, vaan vastaa elämysalustan markkinoinnista. Elämyshankkeen toteutusta tuetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. Toteutuksesta vastaavat VisitOulun kanssa yhteistyössä BusinessOulu sekä seudulliset matkailuorganisaatiot ja -yritykset.