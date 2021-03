Turussa on todettu paljon koronatartuntoja kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden keskuudessa, tiedottaa Turun kaupunki.

Tartuntoja on todettu yli 70 ja altistuneita on ainakin parisataa. Tiedotteen mukaan kyseessä on muuntunut koronavirus, joka leviää erittäin herkästi. Tilannetta kuvaillaan erittäin vakavaksi.

– Tilanteen vaikeus selvisi eilen. Tartuntoja ja altistumisia on tapahtunut laajalti esimerkiksi opiskelijoiden yhteisasumisessa, jossa virus leviää helposti, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta tiedotteessa.

Tartuntaketjujen jäljittäminen on vielä kesken, joten tartuntojen ja altistumisten määrän uskotaan vielä kasvavan.

Suurimpia tartuntaryppäitä on todettu Turun ylioppilaskylässä, Retrodorm-asuntolassa Luolavuoressa sekä ylioppilaskyläsäätiön asuntolassa Varissuolla.

Koronapositiiviset henkilöt ovat oleilleet myös muun muassa pubissa, kahvilassa ja kuntosalilla.