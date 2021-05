Kolikkokuvista huolimatta bitcoin on virtuaalinen valuutta. Ikää sillä toistakymmentä vuotta. Kuva: SASCHA STEINBACH

Viime tammikuussa monialayrittäjä ja miljardööri Elon Musk antoi 50 miljoonalle Twitter-seuraajalleen vihjeen. Hän kirjoitti sometililleen sanan #bitcoin.

Musk on ilmiö, miljoonien sankari ja henkilö, jonka sormissa on ollut kultainen kosketus. Hän on sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja ja avaruuslentoyritys SpaceX:n perustaja.