Oulu

Virpomisoksat on perinteisesti koristeltu höyhenillä, mutta vain mielikuvitus on rajana, miten oksia voi koristella. Kuva: Pekka Aho/Arkisto

Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle.

Palmusunnuntaita vietetään tulevana sunnuntaina, ja silloin voi taas nähdä katukuvassa pieniä pääsiäisnoitia kiertämässä ovelta ovelle.

Virpomiseen olennaisena osana kuuluvat koristellut pajunoksat, joita pikkunoidat jakavat muhkean saaliin toivossa.

Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että pajunoksien katkominen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Paju on puuvartinen kasvi, ja jokamiehenoikeus kieltää puiden kaatamisen tai vahingoittamisen.

Virallisen ohjeistuksen mukaan pajunoksien keräämiseen tarvitaan siis maanomistajan lupa. Paju kasvaa kuitenkin niin nopeasti, että oksien keräämiseen harvoin puututaan.

Myös Oulun kaupungin metsätalousinsinööri Petri Korpela kertoo, että Oulun kaupungin omistamilta alueilta pajunoksia saa hakea vapaasti virpomiskäyttöön.

– Paju kasvaa teiden varsilla hyvin, mutta pyöräteiden ja polkujen varsilta on turvallista hakea, Korpela ohjeistaa oksien hakijoita.

Valmiit pajunkissat viileään

Oululaisen Kukka-Maaria-kukkakaupan floristi Merja Piirala kertoo, että pajunkissat voi kerätä virpomiskäyttöön hyvissä ajoin. Jos pehmeät ”kissat” ovat jo hyvin näkyvissä, oksia ei kannata tuoda välttämättä sisälle ollenkaan.

– Ne voi kerätä vaikka saman tien ja jättää viileään. Säilyttää vaikka ulkona. Veteen niitä ei kannata laittaa.

Oikein säilytettynä pajunkissat säilyvät hyvänä pitkään – jopa seuraavaan vuoteen.

– Meillä esimerkiksi nostettiin vasta viimevuotisia hollantilaisia pajunkissoja esille. Kissat pysyvät hyvin kiinni, kun niitä ei kovin kovakouraisesti käsittele.

Kukkakauppaan tulee jonkin verran Hollannissa viljeltyjä oksia, mutta Piirala kertoo, että myös omilta mailta kerätään kotimaisia pajunkissoja koristamaan kukka-asetelmia ja -kimppuja.

– Ne ovat kivan luonnonmukaisia. Hollantilaisissa on megaisot pajunkissat, ne ovat aika suoria ja niitä saa värjättynä kaikissa sateenkaaren väreissä, Piirala luettelee eroja.

Enemmän on parempi

Jos pellon reunalta katkaistussa pajunoksassa kissat eivät ole vielä kunnolla näkyvissä, Merja Piirala ohjeistaa laittamaan oksat veteen ja säilyttämään ne lämpimässä. Sitten kun kissat ovat tarpeeksi auenneet, veden voi kaataa pois.

Liian kauan oksia ei kannata vedessä kuitenkaan pitää, koska pajunkissat alkavat nopeasti kukkia ja kehittää siitepölyä.

Piirala kertoo, että pajunkissoja käydään ostamassa kukkakaupasta jonkin verran ennen virpomispäivää, mutta ei suuressa määrin.

Koristeluun hänellä on antaa pari vinkkiä.

– Enemmän on parempi. Joskus, kun joku on antanut pikkurisun, missä on vain yksi höyhen, on käynyt mielessä, olisiko voinut nähdä vähän enemmän vaivaa. Virpomisoksien kanssa voi revitelläkin. Voi unohtaa vaikka perinteiset höyhenet ja katsoa, mitä muita koristeita löytyy. Vain mielikuvitus on rajana. Askartelutarvikkeitakin löytyy pilvin pimein.