Kiira Riihijärvi oli Talin kentällä käydyssä kilpailussa täysin omaa luokkaansa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Virpiniemi Golf Clubin Kiira Riihijärvi voitti amatöörien golfmestaruuden ja samalla Erkko Trophyn näytöstyyliin. Hänen tuloksensa 201 (-12) oli peräti yhdeksän lyöntiä vähemmän kuin toiseksi sijoittuneella Vääksyn Anna Backmanilla.

Riihijärvi paukutteli lauantaina birdejä tasaiseen tahtiin ja kun bogejakaan ei tullut yhtä enempää, oli päivän tulos hyvä 67 (-4).

– Peli kulki ihan hyvin, mutta aivan samalle tasolle en nyt päässyt kuin perjantaina. Kokonaistulokseen -12 olen tosi tyytyväinen, onhan se parempi kuin miesten voittajilla (Keimolan Ilari Saulo ja Viron Carl Hellat). Jos pystyn pelaamaan tämmöisen tuloksen myös ulkomaisissa kisoissa, niin sillä pärjää korkealle, 23-vuotias ViGC:n kirkkain tähti uskoi.

Riihijärvi oli hyvin tyytyväinen avauksiin ja lähestymisiin.

– Birdiepaikkoja oli paljon ja putitkin onnistuivat hyvin.

Riihijärvi pelasi yhdessä toiseksi sijoittuneen Backmanin kanssa. Vääksyläinen oli jo urakan alkaessa kuusi lyöntiä perässä, mutta Riihijärvi ei alkanut varmistella asemiaan.

– Tiesin missä mennään, mutta reilu etumatka ei aiheuttanut muutoksia taktiikkaan. Arvostan tämän voiton korkealle, sillä olihan täällä parhaat paikalla.

Riihijärven seuraavasta kotimaan kilpailusta ei ole tietoa, edessä ovat keskustelut valmentaja Tommi Linnan kanssa. Ensi viikolla käytävät ViGC:n omat mestaruuskilpailut jäävät mestarilta väliin, vaikka oma kotikenttä onkin yksi suosikeista.

– Myös Ruuhijärven kenttä Seinäjoella on minulle mieluisa. Ulkomaan kentistä kauneimpia on Irlannissa oleva Royal County Down. Myös tämä Talin kenttä on kiva pelata, Riihijärvi kehaisi voittokenttäänsä.

Toinen ViGC:n pelaaja Kia Sormunen sijoittui tuloksellaan 224 (+11) jaetulle sijalle 16. Korttiinsa hän kirjautti lauantaina kolme birdietä ja yhden valitettavan tuplan.

– Olen ihan tyytyväinen peliin. Yksi tupla tuli, kun löin pitkäksi ja vielä huonoon paikkaan. Ensi viikolla pelaan klubin mestaruuskilpaluissa, Sormunen kertoi.