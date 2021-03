Yleisradioyhtiö ERR:n mukaan Viron pääministeri Kaja Kallas vaati maanantaina rajoitusten tiukentamista. Kuva vuodelta 2019.

Virossa on raportoitu vuorokaudessa noin 1 300 uutta koronavirustartuntaa. Tehdyistä testeistä miltei joka viidennessä on todettu tartunta. Uusista tartunnoista puolet eli 649 on todettu Tallinnassa.

Sairaalahoidossa oli tiistaiaamuna 640 koronapotilasta, heistä 59 tarvitsi tehohoitoa.

Surkea tartuntatilanne on johtamassa Virossa tiukkaan yhteiskunnan sulkuun. Suunniteltu sulku tulisi voimaan torstaina. Hallituksen on määrä lyödä toimet lukkoon vielä tänään.

Viron sulku olisi paljon kattavampi kuin esimerkiksi Suomen, sillä se sulkisi muun muassa kaikki koulut. Kaupoista vain välttämättömät liikkeet, kuten ruokakaupat ja apteekit, voisivat olla auki.

Viron yleisradioyhtiö ERR kertoi maanantaina, että reformipuolueen pääministeri Kaja Kallas vaati maan rajoitusten tiukentamista koronaviruksen "brittimuunnoksen" leviämisen vuoksi.

– Jos saamamme tiedot ovat totta, meidän täytyy sulkea valtiomme lähitulevaisuudessa. Meidän tulee siirtää niin moni lapsi ja nuori ihminen kuin mahdollista etäopiskeluun ja sulkea kaikki paikat, joissa voimme joutua olemaan lähikontaktissa, Kallas kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

ERR:n mukaan Viron pääministeri oli itse joutunut eristykseen oltuaan tekemissä henkilön kanssa, joka oli kontaktin jälkeen antanut positiivisen tuloksen koronavirustestissä.