Virolainen rahtialus on uponnut lähellä Odessaa räjähdyksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Aluksen omistavan virolaisen Vista Shipping Agencyn johtajan Igor Ilvesin mukaan mukaan alus on voinut osua miinaan. Kaksi miehistön jäsentä on löytynyt pelastuslautalta, neljä on yhä kateissa.

Kyseinen alus on Helt-rahtialus, joka on rakennettu vuonna 1985. Se purjehtii Panaman lipun alla, mutta on ollut aiemmin myös suomalaisomistuksessa, jolloin aluksen nimi on ollut Carisma.

Uutistoimisto BNS:n mukaan Viron ulkoministeriö selvittää tapahtumia.